Plasma, gli ultimi aggiornamenti sulla terapia Coronavirus Covid-19

Ecco di seguito un elenco aggiornato al 6 maggio 2020 con tutte le notizie sulla terapia al plasma contro il Coronavirus Covid-19.

Coronavirus Covid-19, terapia Plasma / Fase 2: Asst Crema, con plasma benefici su 2 pazienti - Anche l’ospedale di Crema assieme a quello di Cremona è entrato a far parte della sperimentazione cominciata tempo fa al San Matteo di Pavia e a Mantova che consiste nella cura dei pazienti Covid con il plasma iperimmune di coloro che sono guariti e che è ricco di anticorpi.

Cominciata da circa una settimana, con la sperimentazione, che si basa su un protocollo ben preciso e comune con le altre aziende ospedaliere, come spiega Roberto Sfogliarini, direttore della Asst di Crema «abbiamo già somministrato il plasma a 2 pazienti con un beneficio notevole». Al momento i donatori selezionati in base a criteri rigorosi sono stati 8/10.

Sfogliarini ha anche illustrato i dati fino al 30 aprile degli esiti dei tamponi effettuati e dei test sierologici. Su 10388 tamponi effettuati nel Cremasco, 1944 sono stati positivi (19%) e 8444 negativi (81%). A Crema su 7321 tamponi, 1471 sono stati positivi (20%) e 5850 i negativi (80%). Riguardo alla sorveglianza sul personale sanitario, 995 dipendenti, su 792 tamponi effettuati, 183 sono stati i positivi (23%) e 609 i negativi (77%). Quanto ai test sierologici, cominciati lo scorso 23 aprile, sui 694 eseguiti per Ats, 379 sono stati positivi alla ricerca degli anticorpi (55%) e 295 negativi (43%). Gli stessi test effettuati su 812 operatori della Asst che mai erano stati controllati e che ha comunque affrontato «situazioni di rischio" solo 128, cioè il 16%, è risultato positivo.

Coronavirus Covid-19, terapia Plasma / Esperto, plasma efficace, capire quando e come - Il plasma è a tutti gli effetti un farmaco, la cui efficacia clinica nelle persone affette da Covid-19 è stata dimostrata in molti studi aneddotici. Occorre, però, conoscere di più sul suo ruolo e sapere quando utilizzarlo e su quali pazienti. Lo spiega all’Ansa il professor Pier Maria Fornasari, ex primario ora in pensione dell’ospedale Rizzoli di Bologna, dove ha diretto il servizio trasfusionale e la banca dell’osso.

Se nella prima fase della malattia, afferma Fornasari, il plasma iperimmune, cioè con gli anticorpi del virus, «può essere utile a scopo preventivo», più avanti, quando la situazione si aggrava, «potrebbe invece essere più indicato il plasma «normale». In ogni caso, sottolinea, «senza un coordinamento nazionale ed europeo, come sta avvenendo sui farmaci, rischiamo una dispersione di risorse».

Nella prima fase della malattia, «la fase viremica», per Fornasari, esperto di plasmaferesi, «andrebbe dato il plasma, in via preventiva, quando si vede un peggioramento, un’evoluzione verso la bronchite e poi la polmonite. Il plasma iperimmune, preventivamente, andrebbe riservato a quel 20% circa di pazienti ad evoluzione medio-grave». Ma più avanti, quando si scatena l'abnorme reazione infiammatoria, il virus è in una quantità ridotta e allora a quel punto «potrebbe non avere senso immettere anticorpi».

Coronavirus Covid-19, terapia Plasma / Ministero, terapia plasma non consolidata, test in corso - «Il plasma da convalescenti è già stato utilizzato in passato per trattare diverse malattie - spiega la Faq sul sito, gestito dal Centro Nazionale Sangue - e, in tempi più recenti, è stato usato, con risultati incoraggianti, durante le pandemie di SARS ed Ebola».

La terapia con plasma da convalescenti, spiega il sito, prevede il prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una serie di test di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi «neutralizzanti», e procedure volte a garantirne il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) a pazienti affetti da Covid-19 come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti guariti, a quelli con infezione in atto. «Gli anticorpi (immunoglobuline) sono proteine coinvolte nella risposta immunitaria che vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad una infezione e «aiutano» il paziente a combattere l’agente patogeno (ad esempio un virus) andandosi a legare ad esso e «neutralizzandolo» - conclude -. Tale meccanismo d’azione si pensa possa essere efficace nei confronti del SARS-COV-2, favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti».

Coronavirus Covid-19, terapia Plasma / Coronavirus: in Trentino terapia al plasma iperimmune - L’azienda sanitaria del Trentino sta esaminando i protocolli di Pavia e Mantova e le tecnologie utilizzate per la terapia al plasma iperimmune. Una macchina apposita, necessaria per la lavorazione del plasma, è in arrivo e non appena sarà a disposizione delle strutture sanitarie trentine comincerà a essere utilizzata. Lo ha reso noto il direttore dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon, precisando che questa tecnologia potrà essere valida anche per altre applicazioni, oltre a quelle già previste dai protocolli riguardanti questa metodologia di cura.

Coronavirus Covid-19, terapia Plasma / Coronavirus: Sileri, su plasma avanti con evidenze scienza - «L'orientamento del ministero sull'utilizzo del plasma da guariti per il trattamento del Covid-19 è andare avanti ma sempre sulla base delle evidenze scientifiche e a breve sono attesi primi risultati dalle sperimentazioni». Lo ha sottolineato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ad Agorà su Rai3. «Bisognerà investire su questa ricerca ed il Centro nazionale sangue - ha affermato Sileri - è già attivato». Inoltre, ha concluso, «vedo una prospettiva futura anche per i sieri iperimmuni, ma su questo entrerà in gioco anche l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, perché non si tratta di donazioni di sangue ma di farmaci».