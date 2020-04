Coronavirus, Governo: scelta app per tracciare contagi Covid 19

CORONAVIRUS - Il Governo ha scelto l'app per il tracciamento dei contagi Covid 19: si chiamerà Immuni ed è progettata da Bending Spoons che si occuperà anche degli aggiornamenti, funziona con il Bluetooth e non sarà obbligatoria. Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza.

L'app Immuni non sarà obbligatoria ma scaricabile solo in modo volontario: con il Bluetooth è possibile rilevare entro un metro la vicinanza tra due smartphone e ripercorrere gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i potenziali contagiati da Coronavirus. E' anche un diario clinico con tutte le informazioni rilevanti del singolo utente e che dovrebbe essere aggiornato tutti i giorni sullo stato di salute.

L'app Immuni sarà importante per la fase successiva all'emergenza Coronavirus e verrà avviata prima una sperimentazione in alcune regioni colpite dal Covid 19.