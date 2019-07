Maltempo, chiuse scuole e parchi Livorno

LIVORNO, 9 LUG - Domani a Livorno chiuse scuole e parchi pubblici. Lo ha deciso il sindaco Luca Salvetti con ordinanza per la giornata di domani vista l'allerta arancione per pioggia emessa dalla Regione dalle 24 di oggi. La chiusura riguarda tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, "in riferimento alle attività didattiche e non che si stiano svolgendo in questo periodo", dice l'ordinanza, Chiusi, quindi, tutti i centri estivi situati all'interno di strutture comunali, le ludoteche gestite dal comune e i parchi pubblici della città.