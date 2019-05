Cei: risale sopra il miliardo di euro 8 x mille 2019

CITTA' DEL VATICANO, 23 MAG - Calano le firme per l'8 per mille a favore della Chiesa cattolica, ma sale l'introito assegnato, che per il 2019 supera nuovamente la quota del miliardo di euro. La 73/a Assemblea generale della Cei, conclusasi stamane in Vaticano, ha preso atto che, come comunicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, la somma relativa all'otto per mille dell'Irpef assegnata alla Chiesa cattolica per il 2019 risulta pari a 1.133.074.425,15 euro determinati da 1.072.457.725,79 euro a titolo di anticipo per l'anno in corso, ed un conguaglio sulle somme riferite all'anno 2016 di 60.616.699,36 euro. L'anno scorso l'assegnazione era stata di 997.973.199,26 euro, nel 2017 di 986.070.639,38 euro. I dati trasmessi dal ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2019 e relativi alle dichiarazioni dell'anno 2016 (redditi 2015) indicano comunque, che la percentuale delle scelte a favore della Chiesa Cattolica è stata pari al 79,94%, pari a un -1.28% rispetto all'anno precedente.