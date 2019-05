Terremoto, a Castelluccio 30 mesi dopo

NORCIA (PERUGIA), 2 MAG - L'ANSA è tornata a Castelluccio di Norcia, la "perla" dei Sibillini praticamente rasa al suolo dagli eventi sismici del 2016, per raccontare ancora come i terremoti non hanno distrutto la voglia di riscatto della gente di qui. Trenta mesi dopo la grande scossa è più determinata che mai. La lenticchia sta nascendo e sul Pian Grande è iniziata la stagione dei fiori spontanei, in attesa di quella che sarà la spettacolare fioritura di fine giugno. Sono tornati anche i cavalli per le passeggiate all'aria aperta, ma a frenare l'inizio della stagione turistica ci si è messo il maltempo: la neve copre il Vettore e tutti i monti attorno, quassù, a quasi 1500 metri di quota, si respira ancora l'aria dell'inverno. Intanto poco sotto stanno avanzando i lavori per la realizzazione delle 8 casette Sae dove troveranno alloggio altrettante famiglie che prima del sisma vivevano a Castelluccio.