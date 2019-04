Archeologia: Riapre Parco del Tuscolo, la Pompei di Roma

ROMA, 10 APR - "Dall'alto intuivamo un lungo allineamento. Abbiamo aperto e ci siamo trovati davanti al muro della Chiesa Medioevale, impostato su colonne di antiche terme romane. Ancora con i mosaici, tiepidarium e frigidarium. Dai bolli, sicuramente adrianee". Per vederle pienamente, si dovranno attendere gli scavi del 2020, ma tra il Teatro, il Tempio di Mercurio, la Fontana Arcaica, il Foro, per la prima volta riprende forma Tusculum, città fondata dal figlio di Ulisse e della Maga Circe, residenza estiva di imperatori e senatori, nell'800 la 'Pompei alle porte di Roma'. Dopo un anno di chiusura e con un percorso di visita tutto nuovo attraverso Via dei Sepolcri fin sul Decumano, riapre così il Parco Archeologico e culturale di Tuscolo, al centro del progetto Il luogo primitivo dell'anima della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, che rinnova anche la collaborazione con la Escuela Espanola de Historia y Arquelogia en Roma-CSIC. Il 13-14 aprile, due giorni di laboratori didattici, visite guidate e trekking.