Festival della Bellezza, Capossela in un concerto atto-unico

ROMA, 29 MAR - Una dedica in musica alla Bellezza, ai suoi incantesimi e alla sua invadenza, che apre ferite, spalanca abissi, "per poco spazio entra dagli occhi e s'avvien che trabocchi". Al suo fascino ipnotico Vinicio Capossela dedica un concerto atto-unico, 'La Belle Dame sans Merci e altre paralisi della bellezza', ideato per il Festival della Bellezza, in scena sabato 8 giugno al Teatro Romano di Verona. Al pianoforte, accompagnato da strumenti classici e di musica antica ma anche elettronici e contemporanei, Capossela si addentra lungo una narrazione che alterna canzoni dall'album Ballate per uomini e bestie ad altri brani scelti dal suo repertorio. Non mancheranno i sonetti musicati dalle Rime di Michelangelo, per i quali Capossela sarà affiancato sul palco dal violoncello di Mario Brunello, riprendendo il filo di una collaborazione iniziata nel 2007. Il concerto ha al suo interno diversi riferimenti a testi di letteratura messi in musica, come appunto le Rime di Michelangelo, Keats e Oscar Wilde.Autori e opere che saranno anche il soggetto dell'incontro del 7 giugno con Rita Severi, docente e studiosa di lingua e letteratura inglese, in programma alle ore 18.30 al Giardino Giusti. Tra i primi appuntamenti annunciati della VI edizione, dedicata all'Anima e le Forme, due concerti speciali di Michael Nyman e Patti Smith.