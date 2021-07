Bari, il portiere Frattali rinnova fino al 2023

Bari - Il portiere del Bari Pierluigi Frattali ha rinnovato il contratto con il club guidato da Luigi De Laurentiis fino a giugno 2023. L'esperto numero uno ex Parma aveva il contratto in scadenza: in biancorosso nelle ultime due stagioni ha collezionato 68 presenze e tre rigori parati.

Frattali, classe 1985, ha così commentato il nuovo accordo: «Dopo due anni a Bari, per me è un piacere e un onore poter continuare a difendere questa maglia e questi colori, continuando a lavorare con tutte le persone che sono qui, per me sono come una famiglia. Mi sento trattato come figlio, un fratello. Sono orgoglioso di poter continuare assieme. Felice della proposta della Società - ha aggiunto - e spero di poter rimanere a lungo, magari in categorie superiori. Mettiamoci il passato alle spalle e guardiamo avanti con fiducia ed entusiasmo. Sia noi che i nuovi siamo molto motivati, c'è carica positiva e sensazioni positive; speriamo di poterle confermare in campo», ha concluso il portiere.