Il Bari si prepara alla trasferta contro l'Avellino: Carrera punta su Antenucci-Cianci

BARI - Il Bari giocherà sabato al Partenio lo scontro diretto con l’Avellino, gara che può garantire il miglior piazzamento per i play off, recuperando quasi tutti gli uomini acciaccati: una vittoria dei pugliesi potrebbe consentire di contendere agli irpini (ora avanti di ben 4 punti) il secondo posto finale.

Il tecnico Carrera si prepara a lanciare la coppia d’attacco Cianci-Antenucci, mentre in difesa potrà disporre anche dei rientranti Ciofani (possibile titolare) e Sarzi.

La squadra, dopo la gara in famiglia ieri con la Berretti, oggi ha svolto allenamento di scarico e nel pomeriggio una appendice di studio in sala video. Staff e calciatori si sottoporranno anche ad un nuovo ciclo di tamponi. Domani, dopo la rifinitura, è prevista la partenza per il ritiro pre-partita.