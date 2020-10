Bari calcio, polemica tra Ghirelli e De Laurentiis: «Lega Pro chiede responsabilità»

BARI - Le critiche del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, alla gestione della trasmissione delle partite di Serie C in diretta ha alimentato un botta e risposta con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli (a «Tuttoc" ha dichiarato di esser «molto sorpreso» dalle dichiarazioni polemiche del patron del Bari, da cui attende riscontri su «un presunto accordo tra Eleven e Sky che nessuno ha mai visto").

«Avere piazze importanti nel proprio organico - replica De Laurentiis - deve essere una responsabilità per la Lega oltre che un vanto. Per questo faccio molta fatica a comprendere lo stupore per una situazione che è ormai imbarazzante per tutto il mondo della Lega Pro e dello sport nazionale. Ci tengo innanzitutto a precisare che l’appellativo «buffoneria folle" non era riferito alla Lega o alla persona del presidente Ghirelli, quanto alla situazione venutasi a creare con riferimento alla trasmissione delle partite, la cui gestione, lo ribadisco, è stata, a mio avviso, fino a ora fallimentare». Poi aggiunge nel dettaglio: «Parlando di gestione mi riferisco al fatto che, ad oggi, le società di Lega Pro non conoscono il contratto stipulato con Eleven Sports; e mi riferisco al fatto che al momento non ci è stato fornito alcun dato su quanto spetti, a titolo di proventi per la cessione dei diritti televisivi, alle società per la scorsa stagione, per non parlare dell’assoluta mancanza di dati previsionali sui diritti televisivi della stagione in corso». La conclusione del presidente dei pugliesi: «La risposta della Lega al momento è stata di sole parole»