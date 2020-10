Bari, per l'attaccante Simeri si va verso rinnovo contratto: «Una boccata d'ossigeno»

BARI - «Il rinnovo è una gran bella boccata d’ossigeno»: così Simone Simeri, attaccante del Bari, commenta sui media ufficiali del club l’accordo raggiunto con il ds Romairone per il prolungamento del contratto con i pugliesi.

«Tutti sanno quanto tengo al Bari ed a questa maglia - aggiunge - spero di essere riuscito a dimostrarlo, dentro e fuori dal campo. In fase di mercato, con l’arrivo di tanti nuovi attaccanti, è normale che a qualcuno sia venuto qualche dubbio sul mio futuro, ma il mio pensiero non è mai stato lontano dal Bari. Manca solo l’ufficialità per il rinnovo, siamo d’accordo su tutto e non vedo l’ora di formalizzare l’accordo».

Simeri è in fase di recupero dopo un brutto infortunio alla caviglia rimedato a fine luglio (nella finale promozione persa con la Reggiana): «A livello personale, dopo l’infortunio alla caviglia, ho forzato molto per anticipare il rientro. Dopo la gara di Coppa Italia e quella di Francavilla, pensavo il peggio fosse alle spalle, ma quando forzi tanto ci sta pagare qualcosina e un problema muscolare mi ha fermato nuovamente», conclude la punta.

Intanto, il Bari non scenderà in campo domenica (l'avversario in calendario, il Trapani, è stato escluso dal torneo): il prossimo impegno sarà mercoledì a Monopoli e per questo il tecnico Auteri sta utilizzando queste giornate per far recuperare la migliore condizione ai calciatori acciaccati. Stanno svolgendo un programma personalizzato gli attaccanti Marras e Simeri, il difensore Andreoni e il centrocampista De Risio. Il resto della squadra ha lavorato in gruppo all’antistadio. Oggi staff tecnico e calciatori si sono sottoposti ai consueti tamponi di controllo.