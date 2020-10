Bari, ds Romairone: «Dobbiamo diventare in fretta squadra»

BARI - «Sono soddisfatto del mercato e di questo ringrazio la proprietà e il presidente Luigi De Laurentiis che sta mettendo tutti noi nella situazione migliore per svolgere il nostro lavoro. Ora dobbiamo diventare in fretta squadra»: questo il bilancio della campagna di rafforzamento del Bari per il ds Giancarlo Romairone, intervenuto oggi al San Nicola.

«C'è grande sinergia tra tutte le componenti, ci sono tutti gli elementi per mettere in pratica il calcio del tecnico Auteri - aggiunge il dirigente -. Sono contento della rosa allestita, con giocatori di valore e elementi che hanno vinto campionati in passato. Per arrivare nelle posizioni che auspichiamo il lavoro sarà pesantissimo, speriamo di avere presto i tifosi sugli spalti al nostro fianco».

«Inizialmente pensavamo di fare correzioni mirate sul mercato, poi in ritiro sono emerse delle qualità nei giocatori che si pensava potessero essere ceduti, e così alcuni che potevano rimanere hanno mostrato difficoltà a livello tecnico tattico. Sono andati in porto acquisti e cessioni molto complicate. C'è ora la quadrature del cerchio», spiega ancora.

«Manca un difensore rapido? Il reparto ci sembra adeguatamente assortito. Hamlili? C'è stata una verifica tecnico tattica. Ci sono state incomprensioni, gli ho proposto ottime soluzioni in uscita. Chiuso il mercato gli ho proposto di essere reintegrato, ricordando al giocatore che non ci sono preclusioni. Simeri? E' in programma il rinnovo», chiarisce Romairone.

«E' essenziale che il Bari sia competitivo. Le rivali? Non sottovaluto Avellino, Ternana, Catanzaro, Palermo, Teramo e Turris. Con l’unione tra società, squadra e tifoseria andremo lontano», ha concluso il ds del Bari.