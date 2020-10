Bari calcio, Auteri: «con il Teramo dobbiamo fare punti». Out Simeri e D'Orazio

BARI - Con il Teramo? Dobbiamo fare punti, il resto conta poco. Dobbiamo fare prestazioni da squadra, sempre, in ogni istante delle gare": per il tecnico del Bari Gaetano Auteri, i pugliesi domani al San Nicola hanno come obiettivo solo la vittoria. "Dopo l’impegno in Coppa abbiamo recuperato bene. Il ritmo partita? In questo inizio stagione - aggiunge - è difficile giocare ogni tre giorni, i giocatori non hanno condizioni ottimali, si rischia. Più avanti si può fare ma il calendario ora ci dà questi impegni». Sarà un big match quello con il Teramo? «Il campionato è lungo, i valori - spiega Auteri - saranno delineati partita dopo partita. Adesso non è il momento di fare valutazioni Si gioca e basta. Noi dobbiamo far bene e affermarci in campo, alzando i ritmi». Poi sugli schemi della squadra aggiunge: «Dobbiamo giocare un calcio corale, accompagnando la fase offensiva e quella difensiva. Con gi abruzzesi sarà un bel test, e noi dobbiamo mettere il 110% perché chi ci affronta ha sempre l’adrenalina alta. Giocarci contro può dare prestigio». L’ultima battuta: "Domani potrei conseguire la mia trecentesima vittoria tra i pro? Non lo sapevo. Facciamola e poi andiamo avanti», conclude Auteri.

Per la prima gara in campionato al San Nicola, contro il Teramo, l’allenatore del Bari Auteri ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno il difensore D’Orazio né l'attaccante Simeri, frenati da acciacchi muscolari post Francavilla. Partirà probabilmente dalla panchina l’ultimo acquisto, il centrocampista Lollo. In avanti sarà schierato il tridente titolare con Marras, D’Ursi e Antenucci. (