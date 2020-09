Il Bari dice addio a Berra e Scavone: arrivano al Pordenone

BARI - Poche ore dopo aver ufficializzato l’arrivo del difensore Berra, il Pordenone annuncia, proveniente sempre dal Bari, l’ingaggio del centrocampista Manuel Scavone. Il calciatore, 33 anni, giunge con la formula del prestito sino a giugno 2021.

Con oltre 400 presenze nei professionisti, Scavone ha conquistato 6 promozioni in carriera: 3 dalla B alla A (con Lecce, Parma e Novara, con l’allenatore neroverde Tesser), due dalla C alla B e una dalla C2 alla C1. Può giostrare da mezzala oppure da centrale. Mancino di tecnica e fisicità, vanta notevoli abilità in fase di finalizzazione: ben 44 le reti realizzate.

Prima di quella del Bari, ha vestito le maglie di Lecce, Parma, Pro Vercelli, Novara e Südtirol.