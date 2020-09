Bari calcio, ds Romairone: «Dalla Coppa Italia buone indicazioni per prossimi acquisti»

BARI - «Dalla partita con il Trastevere in Coppa Italia sono arrivate indicazioni per le prossime mosse di mercato»: il ds del Bari Giancarlo Romairone ha spiegato così le strategie del club , al fine di completare la rosa di Auteri, sul canale ufficiale della società.

«La partita contro il Trastevere - ha detto il dirigente - è stata ben interpretata da tutto il gruppo: sono gare che nascondono insidie, specie in un periodo come questo in cui la squadra si sta formando, non è al meglio a livello fisico e non è del tutto completa. E’ stato un buon primo approccio alle partite ufficiali».

«A livello di mercato - ha aggiunto - abbiamo ancora qualcosa da fare, partendo da qualche uscita per poi rifinire la squadra, sempre in maniera attenta. Alcune scelte sono state fatte e saranno fatte in base ad un cambiamento, tattico e di gestione, che è stato operato».

Poi sulle voci in uscita: «In questo periodo i rumors non sono controllabili, spesso hanno il solo scopo di destabilizzare. Simeri? E’ un giocatore importante per noi, non è mai stato in uscita e non lo è adesso. In entrata siamo attenti a tutto, ma i meccanismi, in questo mercato bloccato, non sono molto veloci. Gli obiettivi ci sono, al di là dei nomi, cerchiamo giocatori a posto fisicamente e mentalmente, che possano rendersi protagonisti di un campionato importante. Ancora uno o due giocatori di livello vorremmo inserirli». (