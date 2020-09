Bari calcio, Simeri verso il pieno recupero

BARI - Il Bari ha ripreso oggi gli allenamenti all’antistadio dopo due giorni di riposo, in vista dell’esordio in Coppa contro il Trastevere Roma. La seduta si è divisa tra tattica, esercitazioni a ranghi misti e lavoro atletico. Hanno svolto lavoro a parte i giocatori Costa, Kupisz e Scavone (tutti possibili partenti nei prossimi giorni per altre destinazioni) mentre Simeri prosegue nei miglioramenti: il bomber per la prima volta ha svolto una parte dell’esercitazione in gruppo. L'ultimo ciclo di tamponi effettuati nello scorso fine settimana, fa sapere il club, «ha dato esito negativo per tutti i tesserati».