Biancorossi, martedì ultimo allenamento poi ritorno a Bari

Si chiude domani a Cascia (Perugia) il ritiro precampionato del Bari. Oggi la squadra ha sostenuto un programma di due allenamenti. In mattinata Antenucci e compagni hanno lavorato sul piano fisico e hanno chiuso la seduta con una partitella a ranghi misti finita in parità (sono andati in gol Kupisz e Folorunsho).

E’ tornato nel gruppo la mezzala Scavone, mentre prosegue il differenziato la punta Neglia, insieme al centravanti Simeri (reduce da un infortunio alla caviglia sinistra rimediato a luglio).

Domani mattina la squadra si allenerà ancora in Umbria e subito dopo ripartirà per Bari, dove mercoledì si allenerà tra San Nicola e antistadio.