Bari, la nuova frontiera con Minelli e Andreoni

BARI - Non sono «nomi» pesanti. Ma forse Alessandro Minelli e Cristian Andreoni rappresentano un po’ la nuova frontiera del mercato del Bari. Magari senza colpi ad effetto, ma con elementi funzionali alla filosofia del tecnico. La differenza, magari, dovrà venire dalla voglia di vincere la sfida più impegnativa ed al contempo affascinante. Entrambi i volti nuovi lavorano nel ritiro di Cascia da un paio di giorni, ma soltanto ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Minelli in biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus Under 23.

«Sono qui da pochissimo, ma il gruppo mi ha accolto bene: spero con tutti il cuore che quest’anno vada nel migliore dei modi», le prime parole dell’aitante difensore centrale. «Il ds Giancarlo Romairone mi ha convinto immediatamente: ha detto che la squadra doveva puntare in alto, a vincere il campionato. Sono bastate queste parole per spingermi ad accettare il progetto del Bari. È la prima volta che mi confronto a certi livelli, in una piazza così ambiziosa». Descrive, quindi, le sue caratteristiche: «Sono un difensore moderno, mi piace affrontare l’uno contro uno al cospetto degli attaccanti, sono sempre concentrato, come chiede Auteri. Lo staff qui pretende molto a livello fisico e mentale. Conoscevo il mister per aver affrontato il suo Catanzaro: c’è molto da imparare da lui e cero di farlo velocemente. In una retroguardia a tre uomini, preferisco la posizione di centrale puro, ma posso adattarmi sul centro-destra o sinistra».

Vuole bruciare le tappe pure Cristian Andreoni: la sua ultima apparizione in campo, risale allo scorso 31 luglio nel match tra l’Ascoli (club dal quale si è svincolato il 31 agosto) ed il Benevento. «Non lavoravo da tanto, finalmente ho svolto il mio primo allenamento con il Bari», svela il 28 enne laterale destro. «Il gruppo ha tanta qualità tecnica, ma anche a livello umano. Avevo altre due proposte, ma appena è arrivata la chiamata del Bari non ho avuto dubbi: non ho mai potuto giocare al San Nicola, nemmeno da avversario. Spero di scoprire a breve l’effetto che fa. Sono in età matura: è il momento giusto per un esame del genere, ma spero di poter migliorare ancora». Anche Andreoni illustra le sue peculiarità: «Le mie doti sono la corsa e la tenacia: voglio vincere e non mollo mai. In partita, cerco di fornire più cross ed assist possibili. Auteri mi ha dato subito indicazioni precise. Dovrò stare particolarmente attento alla fase difensiva».

Definiti anche i dettagli dei primi due arrivi, è scontato che il mercato del Bari dovrà prevedere altri correttivi in tutti i reparti. Potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore l’acquisto dell’attaccante Lorenzo Candellone, 23 anni: facile che sia il Napoli a rilevare la punta dal Torino (forse inserendo nell’affare un giovane della primavera partenopea), per poi girarlo in prestito ai biancorossi. Vivo il dialogo con il Pordenone che insiste per Berra proponendo in cambio il fantasista brasiliano Lucas Chiaretti, 33 anni, ma il ds Romairone vorrebbe ottenere dai friulani pure la punta Patrick Ciurria, 25 anni. In fase di stallo il dialogo con il Catanzaro per il difensore Daniele Celiento (26) e il centrocampista Carlo De Risio (29). In uscita, Kupisz è vicino alla Salernitana che non sembra interessata a Schiavone. Molti i club su Neglia: Fermana, Juve Stabia, Foggia (che ha chiesto anche Corsinelli), Ravenna e Lecco che vorrebbe pure Folorunsho.

La comitiva del Bari, ieri, è stata in visita al santuario di Santa Rita a Cascia: i pugliesi hanno dedicato la mattinata ai luoghi religiosi.