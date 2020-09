Bari calcio, De Laurentiis con i galletti in ritiro a Cascia

BARI - Il Bari, con il nuovo ds Romairone, ha iniziato a sfoltire l’organico: i pugliesi hanno ceduto al Lecco in prestito per un anno il centrocampista Francesco Bolzoni (classe 1989) e il terzino Cosimo Nannini (classe 1999). Entrambi non rientravano nel programma del nuovo tecnico Auteri.

Intanto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, accompagnato dal ds Giancarlo Romairone, segue in presa diretta il ritiro precampionato dei pugliesi: è da due giorni a Cascia (Perugia) dove il tecnico Gaetano Auteri sta impostando il lavoro per la prossima stagione. La presenza del patron è funzionale a dare la carica al gruppo in vista di una stagione da vivere al vertice della categoria. Oggi Antenucci e compagni hanno svolto una doppia seduta di allenamento, tra palestra e campo (dove si sono svolte una serie di esercitazioni tattiche sul nuovo modulo 3-4-3). Solo l'attaccante Simeri (bloccato dia postumi di una distorsione alla caviglia sinistra) ha svolto un programma di recupero personalizzato.