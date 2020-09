Simeri con il Bari tatuato: «Voglio un anno rock»

BARI - In un certo senso, anche Simone Simeri farà parte del mercato del Bari. L’attaccante napoletano è stato tra le migliori note dello scorso campionato: 10 gol nella stagione regolare, uno ai playoff, ma decisivo per portare i biancorossi alla finale contro la Reggiana (segnò all’ultimo minuto della semifinale contro la Carrarese). Per lui, però, l’atto conclusivo dei playoff per la B è durato appena cinque minuti: un contatto duro con un avversario, il dolore intenso alla caviglia, l’uscita in barella, tra le lacrime.

Si è presentato in ritiro con l’idea di rientrare nella mischia il prima possibile: forse non sarà pronto per la prima di campionato in programma il prossimo 27 settembre, ma l’intero management biancorosso intende aspettarlo. Dal direttore sportivo Giancarlo Romairone che presto potrebbe affrontare il nodo relativo al rinnovo del suo contratto (in scadenza a giugno 2021), al tecnico Gaetano Auteri che ha deciso di puntare su di lui, come ha dichiarato nel giorno della sua presentazione.

Troverà un reparto avanzato diverso, Simeri. Mirco Antenucci ed Eugenio D’Ursi saranno ancora al suo fianco, bisognerà vedere se Giovanni Terrani riuscirà a strappare la conferma. Quindi, arriveranno due o tre compagni nuovi. Uno sarà Lorenzo Candellone: il 23enne di proprietà del Torino ha raggiunto l’accordo con i pugliesi per il suo trasferimento a titolo definitivo (dovrebbe firmare un vincolo quadriennale), ora va perfezionata l’intesa con il club granata che potrebbe dare il placet all’operazione grazie alla collaborazione del Napoli, pronto ad inserire nell’affare la giovane punta Vianni.

«Il 2020 non è stato un anno positivo», afferma Simeri. «Ho disputato una buona stagione, ma l’epidemia da coronavirus ha interrotto il campionato, ci ha privato dei tifosi: con la loro presenza i playoff avrebbero avuto un’altra storia. Non ho potuto giocare la partita più importante dell’anno e soffro moltissimo insieme ai tanti sostenitori che me lo ricordano, convinti di un esito differente con me in campo. È stato rinviato il mio matrimonio, è saltata la promozione in B alla quale tenevo tantissimo, così come il rinnovo con il Bari che ancora non si è concretizzato. Ma riprenderemo tutto con il tempo. Nessuno pensava che avrei corso fin dal primo giorno di ritiro e invece sto recuperando in anticipo sulla tabella di marcia. Mi porrò obiettivi ancora più grandi e darò tutto pur di raggiungerli».

Continua a professarsi innamorato della maglia biancorossa. «L’esultanza con la cresta del gallo - svela Simeri - è nata a Bari per un omaggio al simbolo di questa squadra e ad un attaccante come Belotti che stimo particolarmente. Questo gesto è diventato il mio segno distintivo, ma è inscindibilmente legata a questa esperienza. Se mai dovessi andare via, quell’esultanza morirà qui». Non ha ancora avuto modo di lavorare con Auteri, «ma ogni volta che passo a bordo campo - dice Simeri - sento le sue urla, gli incitamenti, percepisco il suo carisma. Sta inculcando una dote molto importante: andare oltre la fatica. Una caratteristica che forse ci è un po’ mancata lo scorso anno. Spero di mettermi quanto prima a sua disposizione».

Oltre l’attacco, però, il Bari cerca innesti anche in altri reparti. Ieri è stata allacciata una trattativa lampo per il 21enne difensore Alessandro Minelli, di proprietà della Juventus under 23: gigante di 193 centimetri, è un centrale puro. L’affare potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Allo stesso modo, prosegue il dialogo con il Catanzaro per il difensore Daniele Celiento (26 anni) ed il centrocampista Carlo De Risio (29 anni).