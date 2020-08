Serie C, il mosaico Bari prende vita

BARI - Arrivano le prime ufficialità in casa Bari. Ieri è stato il giorno della firma del nuovo direttore sportivo: Giancarlo Romairone. Il 50enne manager genovese ha sottoscritto un vincolo biennale, ovvero fino a giugno 2022. Ex attaccante (passato anche dalla Fidelis Andria), da dirigente è decollato con la Pro Vercelli conquistando nel 2012 la promozione in serie B. Quindi, sono seguite le esperienze con Spezia, Carpi e Chievo Verona. La società biancorossa ha dato, quindi, il benvenuto al nuovo uomo mercato e congedato (ribadendo gratitudine e stima) Matteo Scala, pronto a cominciare la nuova avventura come team manager del Napoli.

«Sono arrivato due anni fa con l’entusiasmo di un bambino in una città che non conoscevo», il saluto del manager ligure. «Sono stato accolto da un popolo speciale con cui ho condiviso lavoro, passione, sofferenze e soprattutto vittorie. L’epilogo non è stato come avrei sognato: la ferita è aperta e resterà tale per molto. Ringrazio il presidente Luigi De Laurentiis e tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di vivere questa esperienza. Auguro a chi prenderà il mio posto di vivere “La Bari” come l’ho vissuta io. È una cosa che ti rimane nel cuore, per sempre».

Romairone ha già cominciato da giorni la sua missione, sebbene sottotraccia. Adesso, il lavoro entrerà nel vivo, con la nomina del nuovo allenatore. È destinato a concludersi il rapporto con Vincenzo Vivarini: la società non ha trovato l’intesa per proseguire il rapporto con il tecnico abruzzese, nonostante il contratto già sottoscritto per la prossima stagione. I motivi della separazione risiedono in un piano presentato dal coach di Ari ritenuto irrealizzabile dal club sia per i costi (superiori al budget previsto), sia per gli obiettivi da perseguire.

Si cercherà, comunque, di evitare la strada dell’esonero: il rapporto dovrebbe essere risolto consensualmente, lasciando quindi libero Vivarini di trovare una nuova sistemazione. La scommessa ora sarà riuscire a costruire un Bari da primato pur senza spese folli e nomi nessariamente altisonanti. Una missione che sarà affidata a Gaetano Auteri. Già nelle prossime ore, Romairone incontrerà l’allenatore siciliano per concordare il programma di mercato e discutere i dettagli di un’intesa che dovrebbe essere su base biennale. L’ufficialità sul nuovo mister potrebbe arrivare già oggi. Subito dopo, Romairone ed Auteri saranno chiamati ad un lavoro decisamente complesso. Ovvero, «salvare» il più possibile una rosa già composta da oltre 24 effettivi (al momento il Bari non potrebbe far mercato, data la restrizione degli organici a 22 elementi), cedere gli elementi ritenuti poco funzionali al progetto ed integrare la squadra con innesti mirati. Bisognerà capire se gli elementi teoricamente di categoria superiore (i vari Sabbione, Perrotta, Costa, Scavone, Schiavone, lo stesso Antenucci) abbiano voglia e stimoli per lottare nuovamente in serie C. Oppure, se sarà il caso di accontentare eventuali richieste che dovessero giungere per loro. Tra gli intoccabili, invece, dovrebbe rientrare Simeri. Una delle prime mosse di Romairone infatti, sarà definire il già impostato rinnovo dell’attaccante napoletano che dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2023, con ritocco dell’ingaggio. Tutto il resto, passerà dal costante confronto tra il ds ed il tecnico.