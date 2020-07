Bari, si avvicina la sfida playoff, Simeri: «Daremo tutto»

BARI - «Bari per me è tutto. Per venire qui ho lanciato quel piccolo sogno di andare tra i cadetti. Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Daremo tutto. Bari per me è tutto, so che i tifosi mi vogliono bene e per questo devo contraccambiare con la vittoria»: così il bomber del Bari Simone Simeri ha presentato la sfida playoff di lunedì al San Nicola contro la Ternana.

«Il lockdown - ha aggiunto - è stato particolare. Sono stato due mesi e mezzo da solo. Tornare alla vita normale ora è bello. Ci prepariamo per un finale di stagione, con tre partite fondamentali. Ci stiamo giocando tutto il campionato. La gioia di tornare su un campo da calcio è immensa, sia per noi che per i tifosi che amano questo sport. Siamo preoccupati il giusto. Siamo il Bari e daremo tutto per portare questa città in B».

«I tifosi non ci saranno e questa assenza ci penalizzerà. Il loro sostegno - ha puntualizzato - è stato sempre essenziale. Scenderemo in campo pensando che al di fuori di questa navicella del San Nicola ci sarà una intera città a tifare per noi».

Poi un amarcord sulla promozione dalla D alla C dell’ultimo torneo e un auspicio per il bis nel salto di categoria: «L'anno scorso è stato molto bello. Avevamo solo un asciugamano in D quando iniziammo la stagione. Vincere e andare in B è l'obiettivo fin da quando sono arrivato in questa squadra. Fare due promozioni di fila sarà un motivo di orgoglio per me e per la città che merita palcoscenici importanti», ha concluso l'attaccante Simeri.