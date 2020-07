Bari, biancorossi «carichi a mille per i playoff»

BARI - «Viviamo questo periodo in una maniera positiva. Stiamo dando il massimo in vista dell’esordio nei playoff. Siamo pronti e carichi a mille per le finali»: Francesco Corsinelli, difensore del Bari, ha presentato così le finali promozione.

«In questo periodo brutto per il virus abbiamo sempre avuto voglia di tornare in campo. Ci siamo sempre allenati. Adesso queste giornate le viviamo in maniera tesa. Pensiamo alla prossima gara: mentalmente sarà un impegno difficile, più difficile di altri playoff perché non avremo il nostro pubblico», ha aggiunto il difensore laterale.

«Gli avversari giocheranno di tattica. Ma non abbiamo paura di nessuno. Con entusiasmo e senza paura affronteremo tutti. Siamo forti e vogliamo dare una soddisfazione alla città. Con la partita perfetta. Bisogna stare concentrati al massimo. Vogliamo la B. Bari merita ciò che le spetta», ha concluso il mancino ex Genoa e Piacenza.