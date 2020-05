Bari, il presidente De Laurentiis: «No a promozione con media-punti»

BARI - No alla «media punti» come criterio per individuare il merito sportivo che sancisca la quarta promossa in serie B dalla Lega Pro (favorirebbe il Carpi, ndr): questa la posizione del presidente del Bari Luigi De Laurentiis.

«Alla luce di quanto emerso dall’odierna Assemblea di Lega Pro - spiega il patron dei biancorossi - con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazione della quarta promossa in Serie B, ritengo inaccettabile il criterio suggerito della 'media puntì, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite». «Questo - aggiunge - sarebbe un criterio valutabile esclusivamente nel caso tutte avessero disputato lo stesso numero di incontri, ma ricordiamo che il Carpi, terza in classifica nel Girone B, ha giocato addirittura 4 gare in meno rispetto alle nostre 30».

Il Bari preme per disputare i play-off: «Sono sicuro che il Consiglio Federale non potrà prendere in considerazione la proposta maturata al termine di un acceso dibattito e con un considerevole numero di astenuti. Noi e molte altre società siamo pronti a giocarci la promozione in Serie B attraverso i playoff, appena sarà possibile giocarli e nelle modalità che verranno indicate dagli organi competenti», chiarisce ancora.

Il Bari, conclude De Laurentiis (non escludendo anche possibili ricorsi), «è pronto a difendere le proprie ragioni e i propri diritti in tutte le sedi opportune».