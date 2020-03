Coronavirus, il Bari aderisce a campagna pro anziani: insieme alla spesa si consegnano lettere e disegni

BARI - «Oggi lanciamo un appello alle piccole e ai piccoli tifosi biancorossi! Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, per far compagnia ai tanti nonni e nonne che in questo momento hanno bisogno di un pò compagnia e di non sentirsi soli». Il Bari calcio, su suoi profili social, aderisce alla campagna lanciata dall’assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, per sostenere gli anziani della città consegnando insieme ai generi alimentari lettere e disegni pieni di affetto.

«Vi va di darci una mano, scrivendo loro un messaggio, un disegno, una poesia o una lettera che gli verrà consegnata insieme alla spesa? Inviateci - scrive sui social il Bari - le vostre letterine a comunicazione@sscalciobari.it, le gireremo all’Assessore Francesca Bottalico e ai volontari che in questi giorni si stanno occupando delle nonne e dei nonni baresi che vivono da soli. #piccoliesolidali #noisiamoBari #iorestoacasa».