Bari, bomber Simeri: «Giorni duri ma occorre restare a casa»

BARI - Il cannoniere del Bari Simone Simeri, tra i protagonisti della stagione dei biancorossi con 10 gol e 8 assist, si unisce al coro degli sportivi che invitano i tifosi a evitare di andare in giro: «Mi raccomando - dice - stiamo a casa, usciamo solo per giusta causa, per necessità. Non molliamo, insieme supereremo di certo questo momento». Poi si sofferma sul periodo inedito di inattività per un calciatore: "Sono giorni difficili, duri da affrontare. Stare chiusi in casa, lontano dalla mia famiglia e dalla mia fidanzata, lontano dai campi perché comunque, quando sei ormai abituato ad una routine per 10-15 anni, non è semplice. Ce ne facciamo una ragione, speriamo passi presto».



Simeri in questi giorni si dedica alle faccende di casa e mantiene le relazioni con i compagni con videochiamate e dirette social. «Mi sento spesso con i compagni - conclude - siamo sulla stessa barca e così inganniamo anche un pò il tempo con videochiamate o dirette social. Davvero non siamo abituati a rimanere in casa con il nostro lavoro, ma è giusto rispettare le regole, lo facciamo per il nostro bene».