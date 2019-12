Bari, parla difensore Berra: «Per Natale puntiamo al secondo posto»

«Puntiamo a regalare al presidente la soddisfazione del secondo posto in classifica per Natale": così il difensore del Bari, Filippo Berra, ha presentato nella conferenza stampa al San Nicola la trasferta di domenica contro la Casertana. «La Reggina vola? Non ci aspettavamo andasse così forte, ma dobbiamo fare il nostro lavoro. La Casertana? E’ un avversario forte, vincendo a Terni ha dimostrato che nulla in questo campionato è scontato», ha aggiunto.

Poi il difensore si è soffermato sul bilancio della prima parte della stagione: «A livello statistico abbiamo avuto un buon ruolino di marcia, anche se la Reggina sta andando ad un ritmo strepitoso. Dal punto di vista personale si può fare qualcosa di più, ma tutto sommato non va male. Mi manca il gol? A Vercelli ne ho fatti nove, ma qui non devo segnare solo io...».

Domenica la retroguardia pugliese dovrà fare a meno del difensore centrale e capitano Di Cesare, squalificato: «Vedremo come prepareremo la gara, abbiamo una rosa con ottimi giocatori. Non ci saranno problemi», ha concluso Berra.