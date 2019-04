"Contro di noi fan tutti la partita della vita"Scala spiega la battuta d'arresto del Bari

Intervento del club manager Scala dopo la sconfitta contro la Nocerina. A RadioBari il dirigente spiega: "Un incidente di percorso che ci può anche stare. Le condizioni non erano delle migliori, la partita si è messa subito male. Si è giocato poco, in modo spezzettato e su un campo dove si faceva fatica a giocare a calcio. Se si prende gol nei primi minuti è difficile rimediare. Colpa nostra nell'esser stati disattenti nella prima parte di gara. Dobbiamo essere bravi a ripartire. Nessuno fa conti alla rovescia nello spogliatoio - assicura Scala - C'è ancora da fare. Dobbiamo lavorare, ci mancano cinque punti, non facciamo affidamento sugli altri. Contro di noi fan tutti la partita della vita".

Sul perché il Bari ha fatto meno bene nel girone di ritorno, Scala analizza: "In tutti i campionati il girone di ritorno è più complicato dell'andata. Sono pochissime le squadre che fan più punti nel ritorno. Nel girone d'andata i punti valgono meno. E' normale che le difficoltà aumentino. Non è colpa del Bari, è un merito degli avversari che sicuramente entrano in campo con maggior determinazione per la classifica. Basti pensare alla Nocerina: all'andata non era la squadra di ieri. Le cose cambiano: si mettono a posto, cambiano allenatori".

"Non siamo stati tutelati per nulla domenica dopo domenica, sapevamo perfettamente sarebbe stato difficile. Chi pensava sarebbe stata una passeggiata ha sbagliato tutto. Altre formazioni blasonate di D stan facendo fatica. Chi storce il naso, anche contro l'allenatore, dovrebbe essere più lucido. Le difficoltà son state tante. Tutti devono essere consci di questo. Lavoriamo duramente tutti i giorni. Abbiamo costruito la squadra in dieci giorni, in un girone più difficile di altri. Noi non abbiamo nemmeno guardato la partita della Turris, ho letto cose inesatte. Non abbiamo mai guardato loro dall'inizio dell'anno, sappiamo che dobbiamo vincere le nostre partite", lo sfogo di Scala. E ai tifosi: "Mi piacerebbe che domenica i tifosi del Bari accorressero allo stadio. Sarà una partita importante, mi auguro che nonostante ci saranno altri impegni, lo stadio si riempia".