Marfella 6

Difficile arrivare sul destro vincente di Cardone. Per il resto, solo interventi d’ordinanza.

Bianchi 5

Si fa superare in occasione del gol, non spinge, non trova suggerimenti per le punte.

Cacioli 5,5

Anche lui non è impeccabile sulla rete campana: troppi gli interventi approssimativi.

Di Cesare 6

Tenta la chiusura disperata sul gol partita, senza successo. Si spinge alla caccia del pari e lo sfiora di testa.

Quagliata 5

Prova priva di guizzi: rari spunti nel primo tempo, sparisce nella ripresa.

Piovanello 5

Parte più avanzato, quindi arretra da mezzala: fa solo tanta confusione.

Hamlili 6

Inappuntabile per generosità. Non è lui che possa garantire pure la qualità.

Bolzoni 6

Recupera diversi palloni che rigioca senza la verticalizzazione illuminante.

Neglia 6

Sua l’unica conclusione a rete pericolosa, ma il tiro a botta sicura è respinto. Si danna l’anima, ma non è sorretto da grande collaborazione.

Pozzebon 4,5

Senza scusanti. Un’altra chance da titolare ripagata da una prestazione mortificante. Si intestardisce in giocate solitarie, non è di supporto alla manovra, anche stavolta non calcia a rete.

Floriano 5,5

Almeno ci prova, partendo in dribbling. Ma gli spazi sono ristretti, troppi gli avversari da superare. E alla fine si incarta su se stesso.

Liguori 5,5

Anche lui spera di risolvere la contesa con qualche numero individuale. Che, però, resta in canna.

Iadaresta 5

Si spera che sia la provvidenza in grado di aggiustare il match. Vano auspicio: qualche sponda a vuoto e stop.

Mutti 5,5

La mossa disperata per rimpolpare la fase offensiva.

Cornacchini 5

Partite così, mister, non sono da Bari. Che succede?