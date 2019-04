Non è la prima volta che ci mette la faccia dopo una sconfitta. Luca Cacioli non è certo uno che teme il confronto. Non a caso, è uno dei leader del Bari e puntualmente indossa la fascia da capitano quando non c’è Brienza. Ha vinto sei campionati, il navigato difensore: conosce troppo bene la serie D e le trappole che racchiude. «È vero, siamo nel momento clou della stagione, ma in mano non abbiamo ancora nulla: perciò, occorre prendere ogni cosa con calma». Cacioli illustra quindi le difficoltà di una gara che il Bari non ha affrontato con il consueto piglio. «Sapevamo che sarebbe stato un impegno complicato», afferma il numero cinque dei galletti. «La Nocerina giocava con una munita difesa a cinque: gli spazi erano risicatissimi già in avvio. Andando in svantaggio, poi, ogni piano si è complicato. Purtroppo, è mancata la zampata per riaprire il match». I campani si sono visti poco dalle parti di Marfella dopo la rete messa a segno da Cardone. «Stiamo commentando una sconfitta che nel complesso ci può stare, sebbene siamo stati puniti nella sola vera occasione creata dalla Nocerina», dichiara Cacioli. «È stato un uno-due nel quale la palla è entrata nel cuore della retroguardia: per poco non è arrivato Di Cesare in chiusura. È pur evidente che poi non abbiamo creato chance clamorose per pareggiare: le occasioni sono state rare, dovevamo sfruttare meglio le tante punizioni dal limite di cui abbiamo usufruito. In altre circostanze, proprio fattispecie del genere si sono rivelate decisive. Nel finale, abbiamo insistito con palle lunghe, provando a capitalizzare anche le respinte della loro difesa. Con un centravanti alto come Iadaresta, questo tipo di gioco si può attuare». La trasferta con la Nocerina è stato il primo match point per ottenere l’aritmetica promozione: purtroppo, non è andato a segno. «Se ho un po’ di esperienza in questi campionati - puntualizza Cacioli in maniera accorata -, allora è il caso di fare un po’di chiarezza. Essere promossi alla quintultima giornata è un’impresa tanto complicata, quanto rara. Se ci fossimo riusciti, avremmo realizzato qualcosa di incredibile. Otto punti di vantaggio sulla Turris seconda restano tantissimi: un tesoro che deve portarci a meta. Ma senza affrettare i tempi: quando taglieremo il traguardo, vorrà dire che sarà il momento giusto».