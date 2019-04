Eccolo, il primo match point. Fin dall’inizio del campionato, lo scorso settembre, è scattato il toto promozione del Bari: c’è chi ipotizzava persino una voragine incolmabile scavata già da dicembre, in molti indicavano in febbraio il mese in cui i conti sarebbero stati chiusi. Previsioni fin troppo ottimistiche, perché i campionati vanno pur sempre giocati e vinti. La superiorità del Bari, in effetti, è stata confermata: i biancorossi non sono mai stati inseguiti da alcun avversario troppo da vicino, né hanno accusato un reale periodo di sofferenza. E allora, la prima chance per certificare lo sbarco in serie C arriva alla prima settima di aprile. Chiudere i conti alla quintultima giornata, con quattro turni di anticipo sul termine della regular season sarebbe comunque il segno di un dominio assoluto. Le possibilità di archiviare la pratica non sono ridotte. Ed ecco, quindi, tutte le combinazioni che permetterebbero ai biancorossi di festeggiare già tra cinque giorni. L’unica compagine che, matematica alla mano, può ancora acciuffare i pugliesi, è la Turris che insegue ad undici punti. Corallini e biancorossi sono entrambi impegnati in trasferta: la truppa di Giovanni Cornacchini giocherà ad Angri contro la Nocerina (lo stadio di Nocera non è a norma), mentre i campani faranno visita al Gela che proprio domenica ha perso al San Nicola. Per conquistare aritmeticamente il primo posto nel girone I, il Bari deve comunque vincere. Se Brienza e compagni centreranno il blitz, saranno promossi se la Turris non farà lo stesso a Gela: in caso di sconfitta dei corallini, il vantaggio salirebbe a 14 punti, se, invece, fosse pareggio le lunghezze di margine diverrebbero 13. Pertanto, a quattro turni dalla fine del campionato, i biancorossi sarebbero irraggiungibili. Se, invece, la Turris vincerà, allora la festa sarà rimandata. Un pareggio non basterebbe in ogni caso al Bari: anche con l’eventuale sconfitta dei campani a Gela, i punti di vantaggio salirebbero a dodici, ma la Turris avrebbe comunque il vantaggio dello scontro diretto, senza dimenticare che, in caso di clamoroso arrivo a braccetto, il regolamento della Lega nazionale dilettanti prevede lo spareggio per assegnare la vittoria del torneo. Attenzione, comunque, ad un altro paio di combinazioni. Perché se il Bari dovesse pareggiare o perdere contro la Nocerina, e la Turris vincere a Gela, allora il distacco scenderebbe a nove o otto punti e la festa potrebbe non svolgersi nemmeno il 14 aprile, quando al San Nicola sarà di scena il Portici. In generale, al sodalizio di Strada Torrebella servono cinque punti per chiudere il discorso: facile, dunque, intuire che ormai sia solo una questione di pazienza. Realisticamente, entro la trasferta di Troina che si disputerà il 18 aprile (Giovedì Santo) il tanto agognato ritorno tra i professionisti dovrebbe proprio avvenire. Difficile, infatti, pensare che arrivino meno di cinque punti nel trittico di impegni contro Nocerina, Portici e Troina