Scuola, la Puglia dà un calcio a bullismo e cyberbullismo: il protocollo d'intesa

Un protocollo di intesa tra il dipartimento al Welfare della Regione Puglia e l’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il protocollo porterà nei prossimi giorni alla pubblicazione di un Avviso regionale per le scuole di ogni ordine e grado. «Il Ministero dell’Istruzione - ha affermato il direttore generale dell’Ufficio scolastico, Giuseppe Silipo - è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e ha realizzato numerose azioni formative dedicate al personale docente. Con il protocollo d’intesa, in Puglia, si avvia la costruzione di una proficua interazione, volta ad attuare percorsi operativi di lavoro sul campo, trasversali a tutte le discipline di studio, attivati e sostenuti da ulteriori azioni di formazione specifica». «Sono particolarmente soddisfatta - ha dichiarato l’assessora al Welfare, Rosa Barone - perché abbiamo dimostrato di esserci impegnati concretamente, in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti».