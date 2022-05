BARI - Week end da bollino rosso sul tratto compreso tra Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli e Fasano della Statale 16 Adriatica per via dei restringimenti delle carreggiate (eliminate le corsie di sorpasso) che non faranno mancare criticità sui tratti interessati dai cantieri Anas. Anche questo fine settimana si annuncia campale per il traffico viario. Le previsioni di Anas indicano code e disagi sul tratto della litoranea a Sud del capoluogo, in entrambe le direttrici di marcia e praticamente per tutte le ore del fine settimana.