Bari, auto finisce fuori strada: traffico in tilt su statale 16

BARI - Auto finisce fuori strada sulla Statale 16 in direzione sud e il traffico va subito un tilt. L'incidente è avvenuto alle porte di Bari, all’altezza del motel Agip. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo nell’area del guard rail.

L’uomo è stato soccorso e portato al Policlinico. L’impatto dell’auto ha fatto inclinare il palo e per ragioni di sicurezza fino all’intervento dei vigili del fuoco è stata interdetta la circolazione nella corsia nord. Ora il traffico in quella direzione è riaperto, mentre sulla corsia sud è ancora consigliata la deviazione sulla complanare in attesa di ripulire l’asfalto.

Sempre a Bari ieri sera un motociclista è rimasto ferito in modo grave, a seguito di un incidente avvenuto sulla litoranea di San Giorgio, sul lungomare sud di Bari. Lo schianto ha visto coinvolte, per cause non ancora accertate, un'auto e una moto.