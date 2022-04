Renzi contro Emiliano: «Una vergogna. Il grande bluff svela il suo volto»

«Avete visto che cosa sta accadendo in Puglia? Il grande bluff di Michele Emiliano sta svelando infine il suo volto. Inciuci vergognosi, scandali messi a tacere, strani rapporti che vanno ben oltre il mondo politico». Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi a Enews. E, rivolgendosi alla comunità di Iv in Puglia, «un abbraccio solidale a voi, massacrati ingiustamente perché non volevate votare Emiliano al grido di 'porterete la destra al Governò. No - conclude - la destra al governo in Puglia l’ha portata Emiliano».