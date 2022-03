Puglia e Basilicata, Consiglio dei Ministri sblocca la realizzazione di sei parchi eolici

Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato la realizzazione di sei parchi eolici, che assicureranno una potenza pari a 418 MW. Si tratta di impianti eolici in Puglia, Basilicata e Sardegna. Nel dettaglio sono quattro nuovi progetti di impianti eolici: nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) da 43,2 MW; «Salice-La Paduletta» nei Comuni di Cerignola e Orta Nuova (Foggia) da 58,5 MW; nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) da 39,6 MW; «Montaratro», nel Comune di Troia (Foggia) da 121,9 MW. A questi si aggiunge il potenziamento del parco eolico «Nulvi Ploaghe» (Sassari) per 121,5 MW; e la proroga della VIA del parco eolico «Corona Prima», nel Comune di Tricarico (Matera) da 33 MW.

I sei parchi eolici - si sottolinea - si aggiungono ai due sbloccati dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 febbraio, per una potenza di 65,5 MW da fonti rinnovabili: la proroga della Via del del parco eolico nel comune di Melfi (Potenza), località Monte Cervaro, per 34 MW; e l’impianto eolico «Serra Giannina», nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi (Potenza) da 31,5 MW.