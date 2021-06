G20, tutto pronto. Di Maio: «Il Sud sarà al centro del mondo»

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, per la prima volta l’Italia presiede il G20 e l’incontro forse più atteso, il Foreign Affairs Ministers’ Meeting, avrà luogo a Matera, già capitale della Cultura 2019. Una ulteriore conferma della ritrovata centralità del Sud?

Esattamente. La scelta di Matera non è stata casuale e non è fondata sul solo fatto che si tratta di una cornice di straordinaria bellezza. Segnalo anche gli appuntamenti di Bari e Brindisi, inseriti sempre nel quadro del G20. Insomma, il Sud è davvero centrale e protagonista di un importante appuntamento internazionale. Un evento che insieme a quello della Coalizione anti-Daesh a Roma porterà in Italia, per essere più precisi al Centro-Sud, circa 100 delegazioni internazionali. Lo stesso vale per la decisione di tenere il G20 Commercio in un’altra perla del Mezzogiorno come Sorrento. Il Sud è uno scrigno che racchiude enormi potenzialità e il suo rilancio è fondamentale per la ripartenza e lo sviluppo sostenibile di tutto il Paese.

Piace pensare che i ruoli di Matera e, in seconda battuta, di Bari non siano solo scenografici o logistici: nei nuovi equilibri globali che si vanno tracciando quale potrà essere il peso della «corsia» mediterranea e, in particolare, del Mezzogiorno d’Italia?

L’Italia è la «corsia mediterranea» dell’Europa e il Sud è geograficamente il cuore di questa «corsia». Promuoviamo un nuovo approccio al Mediterraneo allargato, mettendo al centro temi come la gestione dei flussi migratori, la transizione energetica e digitale e la prevenzione e risoluzione di crisi e conflitti.

Continua a leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno o sulla nostra edicola digitale