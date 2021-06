Covid in Italia, 838 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, sabato 26 giugno 2021, si registrano 838 nuovi positivi e 40 morti per Covid. Ieri c’erano stati 753 nuovi casi e 56 morti. In totale sono stati effettuati 224.493 tamponi (ieri erano stati 192.541). Il tasso di positività resta stabile allo 0,4% come nelle precedenti 24 ore.