Ferrovie, ok definitivo a raddoppio Termoli-Lesina

Si conclude con un «ok» l’iter del raddoppio Termoli-Lesina, ritenuto strategico per potenziare i collegamenti ferroviari lungo l’intera direttrice Adriatica, da nord a sud. La conferma arriva da Rfi. La conferenza di servizi si è chiusa con l’approvazione del progetto definitivo della tratta Termoli-Ripalta da parte del Commissario di Governo per il completamento del raddoppio della linea Pescara-Bari. Entro il prossimo mese di novembre, dopo aver recepito le prescrizioni della conferenza di servizi, è previsto l’avvio della procedura negoziale con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del raddoppio di linea lungo i 25 chilometri che separano Termoli e Ripalta. Il tratto ferroviario Ripalta-Lesina è stato assegnato lo scorso marzo a un raggruppamento temporaneo di imprese ed attualmente è in corso la progettazione esecutiva, propedeutica alla fase di avvio cantieri, prevista entro la fine dell’anno. L'investimento complessivo per l’intero progetto dei 33 chilometri della Termoli - Lesina è di 700 milioni di euro. "L'opera consentirà di aumentare la capacità - fa sapere Rfi -, ossia il numero dei treni, di velocizzare e regolarizzare il traffico ferroviario sulla direttrice Lecce - Bologna».