Si finge carabiniere e sperona la polizia: arrestato un uomo di Alberobello

Alberobello - È di Alberobello il 58enne arrestato dalla polizia stradale di Napoli Nord dopo una rocambolesca fuga in auto. Nella sua automobile L.C. aveva diverse uniformi dei carabinieri e quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, lo hanno controllato nell’area di servizio San Pietro, ubicata sul Ramo C dell’autostrada A/1, ha sostenuto di essere un maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri.

I poliziotti lo hanno invitato a seguirli con il proprio veicolo presso i loro uffici per approfondire meglio le indagini. Durante il percorso, però, l’uomo ha speronato l’autovettura di servizio e si è dato alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento che si è concluso, dopo aver speronato altre due volte l’autovettura di servizio, in via Enrico Berlinguer ad Afragola all’interno dei parcheggi di un centro commerciale. L'uomo è stato così arrestato per usurpazione di titoli o di onori, lesioni personali, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.