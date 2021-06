Ex gip De Benedictis arrestato: interrogato in carcere Lecce

L’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis è sotto interrogatorio nel carcere di Lecce dove è detenuto dal 24 aprile scorso per tangenti riscosse in cambio di scarcerazioni. Assieme a lui è detenuto il penalista barese Giancarlo Chiariello, ritenuto dalla Dda di Lecce il corruttore. Entrambi sono accusati di concorso in corruzione in atti giudiziari.

L’interrogatorio - a quanto si apprende - è condotto dai pm inquirenti del Tribunale di Lecce Roberta Licci e Alessandro Prontera. De Benedictis è assistito dagli avvocati Gianfranco Schirone e Saverio Ingraffia. All’ex magistrato il 13 maggio scorso la magistratura salentina ha fatto notificare in carcere un secondo provvedimento restrittivo per la detenzione illegale di un arsenale composto da oltre 200 pezzi tra fucili, mitragliatori, pistole, esplosivi, bombe a mano, una mina anticarro e circa 100mila munizioni di vario calibro.