Ledi Pubblicità: ecco l'ultima nata di Finlad Holding

Si chiama Ledi Pubblicità l'ultima nata di Finlad Holding. Un'azienda che da oggi si mette al servizio del territorio: comunicazione, immagine, visibilità. Questa la mission della nuova concessionaria di pubblicità della Gazzetta del Mezzogiorno, un'esperienza tutta interna alla Ledi, società editrice della Gazzetta, perché nella grande visione di un giornale che cresce, cresce anche l'intera comunità.

Le nostre comunità sono da sempre la Puglia e la Basilicata, regioni delle quali cogliamo le intense trasformazioni economiche e sociali. I nostri agenti pubblicitari sono radicati in ogni provincia pugliese e lucana, al fianco delle istituzioni e delle aziende, del pubblico e del privato, dell'associazionismo e delle amministrazioni. L'obiettivo è potenziare e consolidare l'identità del Mezzogiorno e delle sue migliori espressioni: realtà produttive, imprese, consorzi, arte e cultura, formazione, innovazione.

Come mettersi in contatto con la Ledi Pubblicità? La sede è in via Francesco De Blasio snc, nei grandi spazi che ospitano anche la redazione della Gazzetta, il numero a disposizione per informazioni su inserzioni, pubblicità legale e necrologi o per fissare un appuntamento con uno degli agenti è lo 080 5470446, gli indirizzi di posta elettronica sono:

segreteria@ledipubblicita.it

necrologi@ledipubblicita.it

www.gazzettanecrologie.it