«E finalmente la Gazzetta riprende il suo cammino»

Bari - «La Gazzetta del Mezzogiorno riprende con entusiasmo il suo lungo cammino, dopo i travagli degli ultimi anni. Una notizia che mi riempie di gioia, il rilancio di un quotidiano che da oltre 130 anni è per il Meridione "il quotidiano" di riferimento. Un patrimonio inestimabile di professionalità, che ha saputo raccontare le contraddizioni dei nostri territori con l'obiettivo di stimolare il dibattito pubblico e accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche più rilevanti»: è il messaggio del senatore barlettano Dario Damiani (Forza Italia).

«Tutto ciò merita di essere valorizzato, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo attraversando. Fuori dal tunnel della pandemia, che ha mortificato il nostro tessuto produttivo locale già fragile, ci attende la realizzazione di un programma di rilancio epocale, che vedrà il Sud protagonista. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) indica obiettivi ambiziosi per le realtà economiche e sociali delle nostre regioni e l'informazione avrà un ruolo centrale, sia nel raccontare le nuove opportunità che nell'osservare con spirito critico eventuali mancanze e distorsioni. Sono certo che la Gazzetta del Mezzogiorno saprà distinguersi come sempre per la qualità dell'approfondimento e rivolgo ai nuovi editori e a tutti i suoi collaboratori i migliori auguri di buon lavoro».