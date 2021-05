Razzo cinese: l'allerta della Protezione Civile riguarda anche la Puglia

Anche in Puglia è stata diramata l'allerta della Protezione civile nazionale sul secondo stadio del vettore di una stazione spaziale cinese, della massa di circa 18 tonnellate, che decadrà in atmosfera nelle prossime ore. Secondo i calcoli dell’Agenzia spaziale italiana la caduta dei frammenti è al momento prevista nella notte tra oggi e domani in una fascia che ricomprende i territori di nove regioni del centro-sud Italia, tra le quali anche quello pugliese.

La Protezione civile ha quindi ritenuto utile fornire alcune indicazioni utili alla popolazione affinché siano adottati comportamenti di autoprotezione. In una nota diffusa dal Comune di Bari si evidenzia che è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto sono da considerarsi più sicuri, soprattutto i piani bassi, rispetto ai luoghi aperti. E si consiglia di stare lontani dalle finestre e porte vetrate. Alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all’impatto e poiché potrebbero contenere sostanze altamente tossiche (idrazina), chiunque avvisti tali frammenti dovrà tenersi a distanza di almeno 20 metri e segnalare il fatto alle autorità competenti.