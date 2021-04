Matrimoni Covid Free in Puglia: ecco il protocollo per ricevimenti in sicurezza

TARANTO - E’ chiamato 'Matrimonio Covid Free il protocollo elaborato dalle delegazioni Wedding Confcommercio di Brindisi, Lecce e Taranto con l’associazione Pwpa (Puglia Wedding Production Association-Sposiamo la Puglia) con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori del settore e degli organi di controllo uno strumento tecnico per l'organizzazione dei ricevimenti di nozze in sicurezza. La bozza del protocollo è ora nelle mani dell’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, e giovedì prossimo andrà all’attenzione del Comitato tecnico scientifico.

I contenuti del documento sono stati illustrati a Taranto dal presidente della Confcommercio ionica, Leonardo Giangrande, dal direttore di Confcommercio Puglia, Giuseppe Chiarelli, e dai presidenti delle categorie Wedding Confcommercio: Enea Fanelli (Taranto), Fabio Vergine (Lecce), Perluigi Argentieri (Brindisi) e Giusy D’Ambrosio, vice presidente di Pwpa.

Il protocollo 'Matrimonio Covid Freè «pone le regole - è stato spiegato - per consentire che i matrimoni possano svolgersi in sicurezza con accessi controllati da uno screening accurato dei partecipanti che prevede l’utilizzo di tamponi riconosciuti attendibili dal Comitato tecnico scientifico (gratuiti o venduti a un prezzo industriale), o in alternativa la presentazione di un certificato di vaccinazione per la creazione di un data base degli invitati». Il documento si fonda "proprio sull'utilizzo - hanno aggiunto i referenti di Confcommercio - dei tamponi a cui sottoporre tutti gli invitati e sull'aumento progressivo della copertura vaccinale, permettendo che l’evento si svolga senza restrizioni che compromettono la natura dell’evento stesso, fortemente caratterizzato dalla socialità e convivialità in scenari epidemiologici da zona gialla e bianca»