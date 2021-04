Basilicata, Bardi: «Gli over 80 non ancora vaccinati possono ricevere dose nel punto più vicino»

«Tutti i cittadini ultraottantenni lucani non ancora vaccinati (sono solo seimila) possono recarsi, senza prenotazione, presso il punto vaccinale più vicino». Lo ha annunciato, con un post su Facebook, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, evidenziando che «è stata già struttura l'organizzazione per raddoppiare le attuali vaccinazioni, attraverso nuovi punti vaccinali e ulteriori prestazioni aggiuntive».

Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 6.10, in Basilicata sono state somministrate 153.723 dosi, l'82,2 per cento delle 187.605 finora consegnate.