Covid in Puglia, curva contagi torna a salire (+1974 nuovi casi) e indice positività al 13%. Boom decessi (+51)

BARI - Aumenta la curva dei contagi in Puglia (+1.974) a fronte di 14.895 test processati, cresce il tasso di positività (13,25% rispetto all'8,24% di ieri) e, purtroppo, sale ulteriormente il numero dei decessi, ben 51 (14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto): non è certo rassicurante il quadro che emerge dall'ultimo bollettino epidemiologico diramatoo dalla regione Puglia.

I nuovi positivi al Covid sono così distribuiti: 809 in provincia di Bari, 194 in provincia di Brindisi, 249 nella provincia BAT, 198 in provincia di Foggia, 197 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere pugliesi, decresce lievemente il numero: dai 2297 di ieri ai 2276 di oggi.

Cresce il numero dei guariti, dai 147.829 di ieri si passa ai 149.726 di oggi. Resta alto il numero dei casi attualmente positivi, 50.755 (ieri erano 50.729).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test.