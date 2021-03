Puglia, scuole: da metà aprile si torna in presenza?I dubbi del Garante regionale dei minori

Bari - «Compito delle istituzioni è agire un’azione di bilanciamento tra il diritto alla sicurezza e quello all’istruzione e alla socialità, e l’Ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si rende disponibile a lavorare in questa direzione, promuovendo la sperimentazione di buone prassi, anche attraverso la promozione di proposte normative da parte del Consiglio regionale della Puglia soprattutto in occasione della probabile apertura, ipotizzata dall’assessore Lopalco, nella seconda metà di aprile della scuola in presenza per nidi, scuole infanzia, primarie e primo secondo anno delle secondarie». Lo ha detto il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, intervenendo in videoconferenza ai lavori della VI Commissione consiliare convocata su tempi e modalità del riavvio dell’attività scolastica in presenza.