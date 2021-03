Tap, grazie al «tubo» già un miliardo di metri cubi di gas in Europa

Dopo l’avvio delle prime forniture di gas dall’Azerbaijan a fine dicembre 2020, i volumi di gas in arrivo in Europa attraverso TAP hanno raggiunto il primo miliardo di metri cubi, registrati in questi giorni presso il punto di interconnessione di Kipoi, dove TAP si connette al gasdotto TANAP (Trans Anatolian Pipeline) al confine tra Grecia e Turchia.

Lo precisa in una nota Tap aggiungendo che «come tratto europeo del Corridoio Meridionale del Gas, TAP ha la capacità di trasportare circa 10 miliardi di metri cubi annui, raggiungendo numerosi mercati di destinazione in Europa. Il gasdotto è inoltre progettato per una potenziale espansione della propria capacità fino a 20 miliardi di metri cubi annui».

Per Luca Schieppati, Managing Director «con 1 miliardo di metri cubi di gas trasportato in piena sicurezza, la nostra infrastruttura continua a rafforzare la diversificazione e la sicurezza di numerosi mercati europei. I volumi di gas consegnati da TAP rivestono un ruolo chiave nel garantire all’UE una nuova fonte di energia sicura, affidabile e competitiva, contribuendo allo stesso tempo al percorso di transizione energetica del continente».