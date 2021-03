Coronavirus in Puglia, su 4560 tamponi 594 nuovi positivi: 25 i morti. Tasso di positività al 13%. Boom di ricoveri: +58 in 24 ore

BARI - Continua l'ondata di contagi da Coronavirus in Puglia: oggi lunedì 8 marzo 2021 in Puglia, sono stati effettuati 4.560 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 594 casi positivi: 301 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 6 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Il tasso di positività si attesta attorno al 13%.

Sono stati registrati 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.626.872 test. Mentre 116.722 sono i pazienti guariti e 35.207 sono i casi attualmente positivi. Di questi 33.691 sono in isolamento domiciliare e 1.516 ricoverati nelle strutture ospedaliere pugliesi. Sono 155 le persone ricoverate invece in terapia intensiva. Boom quindi di ricoveri: nel giro di 24 ore 58 in più rispetto a ieri. E i pronto soccorso sono presi d'assalto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 156.051 così suddivisi: 60.370 nella Provincia di Bari; 16.247nella Provincia di Bat; 11.435 nella Provincia di Brindisi; 30.702 nella Provincia di Foggia; 13.410 nella Provincia di Lecce; 23.077 nella Provincia di Taranto; 611 attribuiti a residenti fuori regione; 199 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Sul fronte vaccini in Puglia, l'assessore Lopalco annuncia che oltre l'85% delle dosi sono già state somministrate. Per i cosiddetti soggetti «fragili» invece la Regione Puglia conta di iniziare la campagna di vaccinazione nel periodo compreso tra la fine marzo e l’inizio di aprile. E' quanto emerso dall’audizione dell’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nella terza commissione consiliare. Lopalco ha spiegato che il ritardo delle somministrazioni è dovuto alla limitatezza delle scorte e ha annunciato che in virtù della autorizzazione del ministero a somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 65 ci sarà una rimodulazione delle priorità.

«Entro il 14 marzo sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università», ha spiegato. «Fino a metà aprile le consegne» dei vaccini saranno "limitatissime», ha rilevato l’assessore, e si prevede «il completamento delle vaccinazioni per gli over 80 per la fine di marzo».